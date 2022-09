Scuolabus: la maggioranza chiede alla Minioto subito la data del consiglio comunale

“Preso atto della norma nazionale. L.28/2000 e art. 9, e circolare del Prefetto di Ragusa n. 41771 del 29.07.2022 con le quali si vietano alle Pubbliche Amministrazione di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni e preso atto della volontà del Presidente del Consiglio di posticipare a dopo le elezioni la discussione in Aula dell’aumento delle tariffe trasporto scolastico, chiediamo alla stessa di comunicare già da ora una data post 25 settembre per la convocazione della seduta della civica assise”. A parlare sono i consiglieri di maggioranza di Modica che chiedono di avere una data certa per il dibattito su questo spinoso argomento: “Sulla serietà e serenità, come dichiarato dalla Presidente, di questo civico consesso non abbiamo mai avuto dubbi anche quando la seduta si fosse svolta prima dell’election day. Ad ogni modo, legittimamente, è stata presa la decisione di posticipare la discussione al dopo le elezioni. Chiediamo almeno che la data venga fissata già da ora in modo da evitare qualsiasi possibile ulteriore rinvio visto che le scuole sono già iniziate e il problema non è più rimandabile. Troppo tempo è già stato perso, fissare una data subito sarebbe anche un segnale di buona volontà per tutte quelle famiglie che attendono risposte dalla politica”.

