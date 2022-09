Modica. Domenica 18 settembre la convention di Ignazio Abbate

Una grande festa tra tutti gli amici sostenitori della campagna elettorale di Ignazio Abbate. E’ quella che si terrà domenica 18 settembre presso Il Giardino della Contea a Modica a partire dalle 11:00. Un’occasione per tirare le somme di questa breve ma intensa campagna elettorale che vede l’ex Sindaco di Modica in corsa per uno dei quattro posti all’Ars riservati alla provincia di Ragusa. “Come già successo in occasione delle ultime due campagne elettorali – commenta Ignazio Abbate – insieme ai miei collaboratori abbiamo voluto organizzare un momento di confronto tra tutti coloro che ci sono stati vicini, che sposano le nostre idee e che vorranno aiutarci fino alla fine. L’invito è chiaramente esteso a quanti vorranno partecipare per capire ancora meglio il nostro programma ad una settimana esatta dal voto. Sono giorni di fondamentale importanza nei quali dobbiamo raccogliere tutte le energie e fare l’ultimo sforzo. E’ tempo che la provincia di Ragusa torni a contare veramente nel panorama regionale come non succede ormai da troppi anni”.

