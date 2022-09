Operatori ecologici. Modica, incontro CGIL Commissaria

In particolare, la Cgil aveva chiesto l’incontro al fine di conoscere se gli accordi sottoscritti tra il Comune e l’Azienda in ordine al pagamento delle fatture ordinarie e al pagamento del credito vantato dalla Azienda saranno rispettate, in linea con previsioni di pagamento concordate tra le parti.

La Commissaria ha rassicurato che verranno rispettati gli accordi sottoscritti, pertanto le fatture delle prestazioni effettuate dalla Igm relative a ciascun mese saranno liquidate secondo la tempistica prevista e che il debito che il Comune ha con la Ditta aggiudicataria verrà regolarmente liquidato ogni fine mese, rispettando l’importo di ciascuna rata, fino alla sua estinzione. L’incontro è stato molto produttivo e ha consentito di avviare le basi per un confronto costruttivo su tutte le problematiche che interessano il Settore e vi è stata la massima disponibilità al dialogo sia della Commissaria che del Ditigente del Settore.

Ieri pomeriggio il Segretario della Camera del Lavoro, Salvatore Terranova, e la Responsabile del Cantiere di Modica per la FP CGIL, Graziana Stracquadanio, hanno incontrato, presso la sede del Comune di Modica, la Commissaria Straordinaria, Domenica Ficano, e la Dirigente del Settore Ecologia, Enza Di Rosa, per affrontare la problematica relativa agli impegni che l’Ente-Comune ha assunto con l’Azienda aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, l’IGM.