Vittoria. I Carabinieri arrestano due ladri del luogo

I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, attivati dalla denuncia di un corriere della società di trasporti “GLS” al quale era stato asportato il proprio borsello custodito all’interno del furgone che aveva in uso, mentre effettuava una consegna, hanno arrestato, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, S. E., 36 anni, pregiudicato per specifici reati, recuperando l’intera refurtiva. I militari hanno svolto un’immediata ricostruzione dei fatti attraverso la visione dei sistemi di video sorveglianza della città che non ha lasciato scampo al malfattore il quale, nel frattempo, era riuscito ad effettuare una transazione con la carta di credito sottratta.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.

