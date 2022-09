Modica. Aperte le iscrizioni per l’Asilo Nido Comunale

A partire da oggi sarà possibile presentare domanda di iscrizione all’Asilo Nido Comunale di via Muzio Scevola a Modica. L’asilo è riservato esclusivamente ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Le domande potranno essere presentate brevi manu o spedite all’ufficio protocollo dei servizi sociali, via Albanese n. 7 Palazzo Campailla, fino al 23 settembre p.v. oppure tramite pec all’indirizzo servizisociali.comune.modica@pec.it.

Il modulo per l’adesione è scaricabile sul sito del Comune di Modica nella sezione servizi sociali oppure in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE, in corso di validità, necessaria a determinare la fascia contributiva. Qualora non venga presentata tale attestazione, verrà applicata la tariffa massima prevista per l’anno di riferimento. La quota minima di compartecipazione a carico della famiglia verrà determinata con successivo atto. Inoltre dovrà essere allegata, la fotocopia di un documento di identità ed il certificato di vaccinazione, e/o altra documentazione ritenuta utile per attestare le dichiarazioni rese. La retta sarà calcolata in base al reddito e dovrà essere corrisposta entro il 5 di ogni mese.

