La Chiesa burocrate: impossibili profonde riforme

Nella chiesa sta accadendo ciò che è già accaduto in altri grandi istituzioni: una potente burocrazia rende impossibile profonde riforme. L’ideologia che anima questa burocrazia è il clericalismo. E non è solo in Vaticano ma anche sul territorio, nelle diocesi e nelle parrocchie. Francesco individua nel clericalismo la causa di tanti mali nella chiesa e ne parla nella sua recente lettera al Popolo di Dio. Il clericalismo è un ideologia che ha modellato nei secoli la chiesa, il suo volto, le sue strutture, la sua teologia, persino la sua spiritualità (sono le parole del Papa che sto utilizzando). É una forma mentis difficile da sradicare. Francesco stesso ha ben chiare le difficoltà del momento quando, parlando alla Curia romana per gli auguri di Natale, affermó, quasi con una battuta, che «fare le riforme a Roma è come pulire la Sfinge d’Egitto con uno spazzolino da denti». Egli, però, è determinato nel portare avanti l’attuale «riforma in corso» pur con la necessaria «pazienza, dedizione e delicatezza che occorrono per raggiungere tale obiettivo».

Il potere ha bisogno di acque ristagnanti. Non vuole novità, nemmeno la novità del Vangelo della gioia di Gesù. Chi è convinto che la spinta profetica di Francesco sia la via oggi praticabile per la credibilità ecclesiale nell’annuncio del Vangelo ha la responsabilità di sostenerlo generosamente e pubblicamente. Perché se noi staremo a guardare, “grideranno le pietre” (Luca 19,39-40). Ed io non starò a guardare. Tenuto conto che la testimonianza di Francesco e le sue denunce contro il clericalismo vengono sistematicamente boicottate dai vescovi e dai preti, è necessario che siano i laici, uomini e donne determinati a cambiare la chiesa, che si mobilitino senza indugi per le riforme. Dal basso facciamo sentire la nostra voce.

Salvo Coco

