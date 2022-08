Quale evoluzione avranno i giochi online tra visori VR e live streaming

La trasformazione digitale, sia questa volta all’intrattenimento oppure al lavoro, sta generando un cambiamento notevole nelle attività quotidiane dei consumatori. Per quanto avvicinarsi a una nuova tecnologia non è mai semplice, in molti casi si presentano dei momenti storici in cui il cambiamento sembra inevitabile.

Tra le tecnologie che hanno avuto un’evoluzione esponenziale negli ultimi cinque anni figurano il visore VR e le live streaming, ma quanto stanno incidendo realmente sul mercato e le abitudini dei giocatori?

Il cambiamento del settore del gioco online

Fino a pochissimi anni fa i giocatori, occasionali o professionali, usufruivano di servizi dedicati al gioco che verteranno principalmente sulle attività offline. Tale condizione era dovuta alla difficoltà di accedere a una rete internet, usualmente costosa e non particolarmente performante.

Con il miglioramento tecnologico, potendo garantire una connessione di rete più veloce, stabile ed economica, il gioco ha preso una direzione più digitale, passando dal canonico offline in single player al più eclettico e innovativo multiplayer.

La fruizione dei giochi in multiplayer ha dato modo a tantissimi appassionati di comunicare tra loro anche in nazioni diverse, garantendo più immersività all’interno del contesto ludico.

Il passaggio naturale tra sistemi offline e quelli online ha subito un’ulteriore evoluzione nell’era moderna. Non è un caso che colossi internazionali come Microsoft, Sony e Google stiano investendo capitali importanti verso piattaforma in cloud.

Il gioco multiplayer trova la sua massima espressione con i sistemi di cloud gaming, con cui i giocatori possono divertirsi ovunque desiderano, semplicemente impugnando un controller e possedendo una buona connessione a internet. Sebbene le soluzioni in cloud gaming attuali garantiscano una risoluzione massima a 1080P, in futuro è facile ipotizzare che sarà possibile videogiocare anche in 1440P e nelle condizioni ottimali in 4K.

Tale evoluzione sarà ovviamente conseguenza di un ulteriore passo in avanti delle connessioni a internet, che non dovranno solo offrire valori di upload e download eccellenti, ma dovranno garantire delle latenze particolarmente basse per migliorare l’esperienza di gioco agli utenti più esigenti.

L’evoluzione dei giochi digitali è evidente anche analizzando il settore dei casinò online. Sempre più persone amano trascorrere il loro tempo a giocare sulle piattaforme online, abbandonando quasi del tutto le sale da gioco e i casinò tradizionali. Già con la prima versione dell’Oculus di Facebook si ebbero i primi sentori di un legame notevole tra gioco digitale e visori per la realtà aumentata, infatti, erano già presenti delle sezioni digitali in cui i videogiocatori potevano riunirsi e giocare ai giochi da casinò più comuni, come poker, blackjack, roulette e simili.

Le tecnologie del futuro

Proiettarsi al futuro non è mai semplice, soprattutto quando le tecnologie utilizzate cambiano continuamente, a causa di normative stringenti e condizioni internazionali da ottemperare. In questo contesto è opportuno sottolineare quali possono essere le basi moderne su cui poggerà il gioco in futuro, analizzandone le informazioni in possesso in questo momento storico.

Prima di tutto è opportuno esaminare quelle che sono le piattaforme digitali e come si stanno trasformando. Sebbene un sito web adibito al gioco online possa sembrare sempre identico nel tempo, in realtà vi sono dei cambiamenti notevoli che possono modificarsi in futuro.

Oltre al passaggio dalla vecchia tecnologia JavaScript alla più moderna HTML5, non è da escludere che nei prossimi anni venga implementato un codice sorgente che renda l’esperienza di gioco ancor più immersiva e adatta a più dispositivi.

Non vi è alcun dubbio che le grandi aziende mondiali stiano pianificando delle soluzioni standardizzate con cui consentire agli utenti di giocare ovunque desiderino e da qualsiasi dispositivo. Già la tecnologia HTML5 ha rappresentato un netto distacco dalla meno versatile JavaScript, rendendo molto semplice una proiezione futura volta a questa tipologia di progresso.

Si può notare tale miglioramento dal cloud gaming, con cui inizialmente si poteva giocare solo su specifici dispositivi, mentre attualmente è possibile farlo anche sulle smart TV. Per esempio, l’azienda Samsung nelle versioni 2022 dei suoi televisori smart ha implementato un processore e un software capace di gestire nel migliore dei modi i sistemi di Cloud gaming, principalmente di Nvidia, Stadia e Xbox.

Riuscire a eliminare le console di gioco o, semplicemente le piattaforme fisiche, renderà la fruizione dei contenuti molto più semplice e accessibile a tutti. Attualmente sono i più giovani quelli che preferiscono usufruire dei servizi in cloud, poiché tale tecnologia difficilmente può essere immediata per gli utenti più adulti.

Si aggiunge al cloud gaming anche l’utilizzo del visore VR, soluzione che consente al videogiocatore di usufruire di contenuti ludici tridimensionali particolarmente immersivi, in cui può interagire liberamente.

Attualmente tale tecnologia è già utilizzata nei videogiochi, anche se nei prossimi due anni si prospetta un incremento notevole delle vendite. L’avvicinarsi dei nuovi visori VR, con più gradi di libertà e dei touchpad più sensibili, renderà il gioco ancora più interessante.

I visori VR sono già utilizzati per le mostre d’arte, per i concerti delle star e soprattutto per le live streaming. Ed è proprio questo settore che sembra essere il più indicato a evolversi maggiormente nei prossimi anni.

Il passaggio da contenuti multimediali on-demand a quelli in diretta ha dato vita a eventi molto importanti per i videogiocatori. Oltre ai tornei professionali, in cui è possibile sfidare avversari di tutto il mondo, l’elevato numero di utenti interessati a questa tipologia di intrattenimento ha generato un business particolarmente rilevante.

Non è un caso che vi sia una maggiore attenzione per i piani in abbonamento, invece dell’acquisto di giochi e servizi stand-alone. Sempre più persone amano assistere a tornei internazionali e giocare in multiplayer senza pensieri, condizione che induce ad affidarsi alle piattaforme di streaming più che a quelle fisiche.

L’evoluzione del gioco online: l’interesse per la condivisione

Già nel 2012, quando si presentò per la prima volta l’Oculus di Facebook, i videogiocatori hanno iniziato a condividere le loro partite con casinò online in VR. La possibilità di comunicare e utilizzare un avatar in gioco rendeva l’esperienza molto suggestiva, anche se inizialmente poco affascinante.

Grazie al miglioramento grafico, dei software moderni e dei nuovi servizi, in futuro sarà possibile usufruire di attività digitali molto coinvolgenti, in cui la condivisione diventerà uno standard. Osservare un film, un concerto oppure un evento eSports sarà sempre più semplice e meno noioso, poiché verranno sviluppati dispositivi VR sempre più leggeri e meno incidenti sulla vista.

Conclusioni

L’evoluzione dei giochi online non è sicuramente prevedibile, il settore videoludico è in continuo mutamento e l’utenza presenterà esigenze diverse. Sicuramente i visori VR saranno un’incognita da tenere in considerazione, con cui sarà possibile migliorare l’esperienza di gioco e di immersività, tanto quanto le live streaming. Attualmente il numero dei partecipanti alle live streaming fanno presupporre che in futuro si presenteranno ancor più opportunità per i giocatori che amano condividere la propria passione.

