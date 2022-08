La “Belluardo-Risadelli” sigla convenzione con il Conservatorio

MODICA – Ancora un successo per la Banda musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”. Dopo una lunga attività di confronti ed interlocuzioni, è giunta infatti la stipula della convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta.

Si tratta di un risultato che non soltanto certifica la bontà del lavoro svolto in questi sette anni di vita dalla “Belluardo-Risadelli”, ma soprattutto amplia i confini e offre una profondità di orizzonti futuri a quella che è una realtà musicale che oggi conta 65 elementi ed una scuola musicale con oltre 110 allievi.

“La stipula della convenzione con un Conservatorio – spiegano il Presidente della “Belluardo-Risadelli”, Gianluca Cataldi ed il M° Corrado Civello che dirige sia la Banda che la Scuola Musicale – era uno degli obiettivi che ci eravamo posti sin dalla fondazione della banda. In realtà ipotizzavamo che questa convenzione, peraltro con un Istituto così autorevole come quello nisseno, potesse essere un “regalo” per i primi 10 anni di vita della nostra realtà, ma siamo riusciti a tagliare questo traguardo con moto anticipo. Questo ci rende felici, fieri e ci sprona a raggiungere i prossimi obiettivi che ci siamo prefissi. A nome di tutta la “Belluardo-Risadelli” – concludono Cataldi e Civello – vogliamo ringraziare il Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, M° Michele Mosa, ed il Consiglio accademico dell’Istituto, in particolar modo il M° Diego Cannizzaro”.

