La mia opinione sulla venuta di Matteo Salvini a Modica

Sono giuste le polemiche per la venuta di Salvini a Modica, in quanto non possiamo dimenticare ciò che ha dichiarato in passato.

Ma vi invito a riflettere su alcune cose:

– Matteo Salvini ha portato il suo partito a livello nazionale, pertanto, siccome la Sicilia fa parte dell’Italia, ha tutto il diritto di venire a Modica, anche come semplice cittadino italiano.

– L’On. Nino Minardo è un deputato della Lega, per cui cosa ci aspettavamo che un Onorevole non faceva visitare la sua città al capo del proprio partito?

– Ci sono tantissime polemiche perché lo chef Carmelo Ferreri ha fatto uno dei suoi soliti video con Matteo Salvini.

Su questo esprimo la mia umile opinione:

ricordo che Carmelo Ferreri è l’unico chef imitato per il suo modo di fare. Volente o nolente Salvini, come si suol dire in modicano, è un personaggio che fa “scumazza”. Carmelo Ferreri in questa maniera ha aumentato ancora una volta i suoi profitti.

Sappiate che Carmelo Ferreri fa video soltanto per pubblicità e per aumentare i profitti, pertanto chi ha scritto che Carmelo Ferreri è un razzista non riesce neanche a comprendere il motivo e il contesto per il quale è stato girato il video.

– Continuando così, con queste polemiche inutili e sterili, sappiate che aprite la strada a Salvini, molto probabilmente gli farete prendere voti anche a Modica, che obiettivamente è una cosa assurda.

Sia chiaro: non sono un sostenitore di Salvini, sono soltanto una persona che vede la realtà con razionalità ed ho motivato una polemica inutile sterile e vomitevole che andrà a favore di Salvini.

Nele Vernuccio

