Modica, Forza Italia. Il coordinatore Piccitto si dimette

Christian Piccitto ha formalizzato l’uscita da Forza Italia – sostenuto in modo collegiale da tutto il suo gruppo – rimettendo tutti gli incarichi nelle mani dei vertici regionali.

“Sono stati periodi particolarmente intensi e travagliati – spiega l’interessato -. Profonde divergenze con il quadro politico provinciale, seguite da posizioni tra loro sempre più inconciliabili e da una visione distopica dell’impegno profuso negli anni, oltre che dalla mancanza di condivisione delle proposte – realizzate ed in itinere – nell’interesse esclusivo della nostra Città, hanno reso oltremodo inevitabile questa decisione.

Affrontare la politica con serietà e coscienza – prosegue – richiede anche il compiere di queste scelte che, seppur dolorose, sono tuttavia irrinunciabili.

Dalla mia resta l’orgoglio di aver servito in questi anni il partito, da militante prima e da dirigente poi, al massimo delle mie possibilità e capacità, senza badare ad alcuna rinuncia e profondendo il massimo del mio impegno, così come la logica del buon dirigente di partito impone. Virtù, questa, comune a pochi e dovere dal quale molti, invece, spesso rifuggono.

Voglio ringraziare tutti coloro che, a più livelli, hanno riposto nella mia squadra e in me la loro fiducia e desidero rivolgere un sincero in bocca al lupo, per le future sfide, alle ragazze e ai ragazzi del gruppo giovani siciliano.

Guardare con distacco e disinteresse alla politica, la mia passione, quella stessa passione che è diventata passione di un intero gruppo, è impensabile. Così come è impossibile pensarsi lontano dal naturale contributo di idee e di impegno che l’amore, puro e sincero, per la nostra Città richiede.

L’impegno per Modica – conclude Piccitto – non verrà mai meno. Continuerò a custodire gelosamente la libertà del mio pensiero e a tenere alti – sempre, e in ogni circostanza – i principi morali e politici che muovono il mio far politica”.

