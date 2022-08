Elezioni, Modica.Modalità di rinnovo o ritiro tessera elettorale

In occasione delle consultazioni elettorali del 25 settembre, l’elettore può rinnovare o ritirare la tessera elettorale nel caso in cui: risultino esauriti gli spazi dei timbri che certificano l’avvenuta espressione del voto, che la tessera sia deteriorata o che risulta smarrita. E’ consigliabile che l’elettore faccia una verifica e se deve richiedere il rinnovo al fine di evitare la fila e la confusione che generalmente si crea alla vigilia e durante le operazioni di voto, può farlo sin da adesso. L’ufficio elettorale è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. Il martedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.30. Da venerdì 23 settembre a sabato 24 settembre dalle ore 9.00 alle 18.00 e, nel giorno della votazione, domenica 25 settembre , per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Al fine di non creare situazioni di disagio all’elettore e dispendiose file negli ultimi giorni, s’invitano gli aventi diritto al voto a recarsi per tempo all’ufficio elettorale, muniti di documento di riconoscimento, per il rilascio della tessera elettorale. Gli elettori provenienti da altri comuni devono portare la tessera elettorale del comune di provenienza. Chi deve rinnovare la tessera deve esibire quella i cui gli spazi risultino esauriti e quindi non più utilizzabile. Gli elettori che non possono recarsi personalmente presso l’ufficio elettorale devono predisporre apposita delega al ritiro. Per ogni esigenza o chiarimento l’elettore può telefonare allo 0932/793983 o al mobile 3357636587- e- mail: ufficio.elettorale@comune.modica.rg.it

Salva