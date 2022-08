M5s Ragusa. Promuovere incontro con rappresentanza studenti diplomati

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, ha presentato un ordine del giorno per invitare l’Amministrazione comunale a promuovere un incontro con gli studenti diplomati dell’anno scolastico 2021/2022. “Studenti – sottolinea Firrincieli – che a breve andranno a frequentare le Università italiane. E che porteranno il loro contributo in termini culturali e sociali nelle nuove realtà che si apprestano a vivere. Come “ambasciatori” della nostra comunità esporteranno i nostri valori, le tradizioni e la “ragusanità” nella sua totalità e la diffonderanno nelle sedi universitarie e tra i colleghi provenienti da tutta Italia. Ecco perché riteniamo che a questi figli di Ragusa e alle famiglie che li sostengono vada il nostro riconoscimento e il nostro più sentito in bocca al lupo ed ecco perché chiedo che l’Amministrazione organizzi un momento di confronto, con una rappresentanza di studenti dei vari istituti superiori cittadini che si siano distinti conseguendo i migliori voti (100/100), per far sì che sia riconosciuto da un lato il merito scolastico anche con la consegna di una targa mentre dall’altro si può fare in modo di fare sentire la vicinanza, il sostegno e motivare il percorso che ognuno di loro ha intrapreso per sé, con l’impegno che la loro città farà di tutto per creare tutte le condizioni per poter assicurare loro la possibilità, finito il percorso di studi, di trovare lavoro nella nostra Ragusa”.

