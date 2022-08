Confimprese Ragusa chiede ordinanza antibivacco in piazza San Giovanni

Un vero e proprio “tiro al bersaglio” con le bottiglie in vetro che cadono dal sagrato della chiesa di San Giovanni. L’ennesimo episodio di vandalismo che ripropone il tema della sicurezza e del decoro urbano nel centro storico di Ragusa superiore. “I nostri ripetuti appelli sono caduti nel vuoto – denuncia il presidente territoriale di Confimprese iblea, Peppe Occhipinti – lo abbiamo più volte detto al sindaco al prefetto e al parroco della cattedrale senza alcun riscontro. I soliti balordi, visibilmente ubriachi, trascorrono le serate seduti sul muretto del sagrato facendo cadere giù le bottiglie in vetro con inevitabili pericoli per coloro che sono seduti al tavolo, in piazza, a consumare”. Tanti gli attestati di solidarietà ma nessuna ordinanza, fino ad oggi, vieta il bivacco fino a tarda sera sul sagrato. “Questi raid non possono essere derubricati come fatti isolati – spiega Occhipinti -chi dice che non esiste un problema, probabilmente, il centro storico, non lo ha mai neppure attraversato. La politica locale non può restare sorda davanti a delle emergenze sociali e di sicurezza che sono sotto gli occhi di tutti. Avevamo sollevato il problema della sicurezza e c’era stata data garanzia di una video sorveglianza in tutto il centro storico che non si è mai concretizzata del tutto. Avevamo chiesto maggiore pulizia e decoro e non c’è stata. Siamo stanchi di aspettare e vedere una situazione in continuo peggioramento nel più totale disinteresse e immobilismo – conclude il presidente territoriale di Confimprese”.

Salva