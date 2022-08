Ciclismo. Putelli della Almo Nial Nizzoli, 3^ a Noventa di Piave

E’ il suo momento. Tra le migliori in Italia. Margherita Putelli, in Veneto, alla settima giornata rosa di Noventa di Piave, si è classificata al terzo posto nella categoria Esordienti femminile. La portacolori dell’Almo Nial Nizzoli ha ancora una volta dimostrato le proprie caratteristiche, dando filo da torcere a tutte le avversarie. Si è poi dovuta accontentare del gradino più basso del podio ma in generale si è rivelata all’altezza della situazione, mettendo in luce il fatto di essere un’atleta che sa il fatto suo a qualsiasi latitudine. Tra l’altro, la settimana scorsa, in un’altra gara a sfondo nazionale, tenutasi in Emilia Romagna, aveva dato piena capacità di esserci, confermando il momento di grande tonicità fisica e mentale che la contraddistingue. “Per ora, Putelli – sottolinea Giuseppe D’Aquila per conto dell’Almo Nial Nizzoli – è una delle migliori cicliste italiane della categoria. Lo dimostra settimana dopo settimana con una presenza di spirito che riesce davvero a fare la differenza. Sì, è vero, ha dimostrato di stare attraversando un ottimo momento di forma e questo fa la differenza in qualsiasi circostanza. Adesso, dovremo cercare di muoverci sotto questa stessa falsa riga per continuare a migliorare”. Non sono arrivati risultati di rilievo, invece, tra gli atleti delle categorie maschili dell’Almo Nial Nizzoli che lo scorso fine settimana hanno corso in Sicilia. Ci riproveranno domenica prossima in Emilia Romagna con una competizione promossa da una struttura professionistica e che si annuncia come un evento ricco di stimoli interessanti.

