Misseri è il nuovo portiere del Modica Calcio

Giuseppe Misseri, 19 anni il prossimo 27 settembre, è un nuovo giocatore del Modica. Portiere proveniente dalla Primavera del Palermo, Misseri è cresciuto nel Calcio Sicilia e dopo l’esperienza in rosanero, convocato nel ritiro di preparazione di avvio stagione con due convocazioni in prima squadra nella scorsa stagione di C, arriva a Modica con grandi ambizioni e prospettive. Intanto cambia sede l’allenamento congiunto di giovedì prossimo, 25 agosto, contro il Pro Ragusa. La seduta sarà a Ragusa, al ‘Giovanni Biazzo’ -ex ENAL- di via Archimede, alle 18

