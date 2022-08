Scicli, chiuso per lavori ufficio postale di Corso Mazzini

Poste Italiane ha comunicato che da oggi, 23 agosto, e fino al 16 settembre 2022, l’ufficio postale di Corso Mazzini a Scicli resterà chiuso per lavori di messa in sicurezza.

Durante questo periodo la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Jungi, in Via Gioberti 1, aperto, solo per questo periodo, dal lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle 19,05, sabato dalle 8,20 alle 12,35 (dotato di Atm fruibile h24).

Presso l’ufficio postale di Jungi ci sarà uno sportello dedicato per la consegna dei pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all’ufficio postale di Scicli.

L’ufficio postale di Scicli riaprirà il 17 settembre.

Salva