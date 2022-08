A Birolini e Benassi il settore giovanile dell’Avimecc Volley

L’‘Avimecc Volley Modica continua a lavorare per pianificare in ogni suo piccolo dettaglio la nuova stagione, puntando molto anche nel settore giovanile, che negli anni ha “sfornato” uomini e atleti che hanno poi fatto il salto nella pallavolo che conta.

In questo senso i massimi esponenti del sodalizio modicano hanno ufficializzato i tecnici che si occuperanno delle formazioni under e della formazione maschile che disputerà il campionato di serie C.

I più piccoli e fino alle formazioni under 13, saranno affidati all’esperienza e alle “ali protettive” di Arianna Birolini, mentre la formazione maschile che giocherà il campionato di serie C e il resto delle formazioni under saranno guidati dal Manuel Benassi.

Per Arianna Birolini, si tratta di un ritorno in casa Volley Modica. Da tantissimi anni a Modica, infatti, in passato ha già lavorato con ottimi risultati con la società biancoazzurra.

“Tornare alla Volley Modica è per me motivo di soddisfazione – spiega Arianna Birolini – in passato ho già lavorato con loro e credo di aver contribuito al rilancio del settore giovanile. Io amo tantissimo lavorare con i bambini e i ragazzi, perchè credo che sia molto diverso dal farlo con i più grandi dove si ha l’assillo del risultato a tutti i costi come è giusto che sia. Nei settori giovanili, credo che il risultato non debba essere l’obiettivo principale, ma si deve guardare principalmente a formare giovani che dallo sport devono avere l’imput per come comportarsi nella vita in generale. Fare sport – continua – è importante e tutti devono avere la possibilità di mettersi in gioco, senza nessuna preclusione, chiaramente non tutti potranno essere i campioni del domani, ma per me che amo la pallavolo riuscire a trasmettere la passione per questo sport è già un grande risultato, se poi riusciremo a “sfornare” anche qualche campione tanto di guadagnato. Lavorerò a fianco con Manuel Benassi, persona che stimo per la sua competenza e la sua grande disponibilità. Farò di tutto per lavorare bene con questa società – conclude Arianna Birolini – e darò il massimo come ho sempre fatto perchè sia io, sia la società crede nel settore giovanile e nelle qualità delle sue proposte perchè sono convinta che l’esperienza sportiva sia un momento determinante nella crescita e nell’evoluzione di ragazze e ragazzi per l’apprendimento delle loro capacità e abilità di vita”.

Il resto delle formazioni under e la squadra che parteciperà al campionato di serie C maschile, invece, saranno allenate da Manuel Benassi.

Il tecnico argentino non ha bisogno di presentazioni. Con un passato di grande livello da giocatore, Benassi, infatti, è un tecnico di altissima professionalità e di grande esperienza con tutte le carte in regola per far crescere i giovani modicani che potranno trarre tantissimo dai suoi insegnamenti.

“Sono molto contento del lavoro svolto lo scorso anno e la riconferma anche per la nuova stagione mi gratifica – spiega Manuel Benassi – disputare la serie C con la formazione under è un modo importante per far crescere i nostri giovani e il fatto che lo scorso anno siamo arrivati a disputare i play off fa capire che quello che potrebbe sembrare un handicap, invece è stata la dimostrazione di come far crescere in maniera esponenziale un gruppo. Lo scorso anno i ragazzi mi hanno seguito e quindi io e la società siamo contenti del lavoro svolto. Lavorare con un settore giovanile – continua – è un lavoro di squadra da fare insieme agli altri tecnici, quindi la forza e l’unione fa la differenza è in questo senso noi siamo un gruppo che lavoriamo compatti e insieme proveremo a far crescere i nostri giovani. Quest’anno molti dei ragazzi che avevo nella passata stagione andranno via -conclude Benassi – quindi mi aspetto una crescita di quei ragazzi che quest’anno andranno a disputare per la prima volta la serie C che noi come società abbiamo deciso di affrontare con i giovani per vedere chi può essere pronto per un prossimo futuro anche per la prima squadra. Mi aspetto comunque una crescita di gruppo, ottenere i risultati della passata stagione sarà difficile perchè quello di quest’anno è un gruppo nuovo, ma il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre e proveremo a farlo anche quest’anno”.

