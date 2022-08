Sampieri. Disturbano e rubano il mastello della parrocchia

Una notte poco serena per i residente nei pressi della parrocchia Madonna delle Grazie di Sampieri, frazione di Scicli, tra domenica e lunedì per “colpa” di alcuni giovani scalmanati che a bordo di ciclomotori hanno scorazzato nei pressi del sacrato, smarmittando e urlando. I fatti dopo l’una. Le telecamere hanno immortalato quattro ragazzi che, non curanti dell’0ra e del fatto che la gente stava riposando, hanno insistentemente rumoreggiato per poi prendersela con il mastello che il parroco aveva lasciato fuori la sera prima per essere svuotato dagli operatori ecologici. I ragazzi lo hanno utilizzato per giocarci per un bel pò, poi sono scomparsi dalle immagini della videosorveglianza. Stamattina il mastello della parrocchia non è stato più trovato.

