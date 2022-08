Regionali: nasce il grande centro Udc-Nuova DC Siciliana

E’ ufficiale, in vista delle prossime elezioni regionali, l’alleanza all’ombra dello Scudo Crociato tra l’UdC e la nuova DC Siciliana. Ad annunciarlo è stato il segretario regionale UdC, Decio Terrana parlando di un progetto comune fondato sulle stesse radici cristiane e soprattutto moderate. La nuova DC Siciliana sosterrà anche il nuovo progetto Noi Moderati in occasione delle Nazionali. Grazie a questa alleanza si viene a creare un gruppo forte e coeso all’interno dello schieramento di centro destra con un peso specifico molto importante. L’accordo di oggi è l’ultima tappa di un lungo percorso intrapreso tempo fa al fine di costituire un centro forte e credibile con radici, storie ed origini comuni. Democrazia, cristianità, moderatismo. Sono queste le forze che hanno unito i rappresentanti dei moderati sia in Sicilia che nel resto d’Italia. Potrebbe essere l’inizio di una nuova era per il grande centro protagonista assoluto nella vita italiana repubblicana.

