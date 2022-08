“La notte dei colori” a Scicli, Confcommercio “Evento riuscito”

“Serata riuscitissima ieri a Scicli con La notte dei colori”. E’ quanto dichiara il presidente sezionale di Confcommercio, Daniele Russino, il quale mette in rilievo la partecipazione di migliaia e migliaia di persone all’evento promosso dall’organizzazione di categoria in collaborazione con l’amministrazione comunale. “Ringraziamo – sottolinea il presidente Russino – il sindaco Mario Marino e tutti gli altri componenti della Giunta municipale, comprese le varie attività commerciali che hanno aderito alla manifestazione. Abbiamo sempre sostenuto che la concertazione tra pubblico e privato è la migliore strada da percorrere per ottenere i migliori risultati e abbiamo potuto appurarlo anche in questa circostanza. E’ stata davvero una serata ricca di stimoli e di spunti che speriamo garantirà la possibilità di gettare basi solide per il futuro. Abbiamo lanciato in aria dei palloncini colorati come simbolo di libertà, dopo le restrizioni a colori della pandemia, e come buon auspicio per la ripresa economica”.

Salva