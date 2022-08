A Pozzallo domenica e lunedì “La festa degli Artisti”

Durante la seconda giornata de “La Festa degli artisti 2022”, lunedì 22 agosto, sarà consegnato il secondo premio Daniele Savasta. Un premio alla bontà in ricordo di un grande personaggio che, nella sua vita, è riuscito a donare sempre agli altri e a farlo in maniera riservata. E’ questa un’altra delle novità della kermesse che, quest’anno, è in programma in piazza delle Rimembranze a Pozzallo. L’obiettivo degli organizzatori, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Roberto Ammatuna, e l’assessore al Turismo e Spettacoli, Raffaele Monte, è quello di individuare nuovi talenti. Ospiti della manifestazione, nella due giorni, saranno Damiano Di Mauro, Corrado Neri, Cecilia Gayle, Nico Arezzo, Peppe Arezzo e la sua orchestra, Clara Rustico, Samuel Vaccaro, Italobartolomeo Fucile, Tiziana Raciti e Vania J.

“Siamo pronti – sottolinea il patron Maurizio Di Mauro – per un talent che abbiamo quest’anno rimodulato seguendo una particolare direttiva, vale a dire il divertimento che è il massimo comune denominatore dell’evento oltre alla musica, alla formazione e alle esibizioni live. Si comincia domani mattina con alcuni momenti legati proprio alla formazione mentre domani sera ci saranno i primi appuntamenti riguardanti il talent. Si continua con la serata concerto che sarà il modo per attirare ancora di più il pubblico. Vi invitiamo a partecipare a una due giorni che si annuncia assolutamente interessante e in cui cercheremo, sempre di più, di valorizzare i nuovi talenti del mondo della musica”. Le serate saranno presentate dallo stesso Di Mauro e da Julio Vox.

