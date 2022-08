Marino. “La Notte dei Colori a Scicli un grande successo”

Ieri sera Scicli è stata animata con musica e colori. Una grande presenza di pubblico che dimostra come sia produttiva la sinergia tra il pubblico ed il privato .

La nostra Scicli, afferma il Sindaco Mario Marino, ha ammaliato ancora una volta tutti con i suoi monumenti, le chiese ed i palazzi più rappresentativi inondati di colore e le strade del centro inondate da un fiume di gente.

Lo scopo della Notte dei Colori è stato centrato in pieno: speranza rinascita ripartenza. Tutto ciò, prosegue Marino, l’abbiamo percepito e vissuto tra le migliaia di persone presenti in città e dalla grande gioia che si percepiva tra la gente, dai più piccoli ai più grandi.

La Notte dei Colori è l’esempio di come la programmazione sia alla base di iniziative di successo. Non solo, se possiamo parlare oggi di successo è grazie anche e soprattutto alle attività commerciali che hanno aderito, alla Pro Loco ed alla Confcommercio, che ringrazio. Inoltre, ringrazio anche il personale della Polizia Locale che ha assicurato la sicurezza della serata.

La Notte dei Colori diventerà un appuntamento annuale che rafforzerà l’offerta estiva di eventi nel nostro territorio. Ringrazio gli uffici comunali che si sono attivati e, soprattutto, l`Assessore Gianni Falla per aver ideato ed organizzato questa splendida iniziativa che rappresenta, a tutti gli effetti, la rinascita di Scicli nel segno della libertà e della speranza, ha concluso il Primo Cittadino.

Salva