Monterosso: “In stato di degrado la sorgente di Calorio”

Oggi pomeriggio i consiglieri di minoranza Paolo Amato e Milena Sammatrice , così come preannunciato in questi giorni su social, si sono recati alla sorgente d’acqua in contrada Calorio per constatarne le condizioni. “ Si tratta delle vaschette di captazione della sorgente – affermano i consiglieri Amato e Sammatrice- dove mancano tutti i sistemi di sicurezza e controllo delle acque che poi vengono immesse nelle tubazioni fini alle vasche di contrada calorio. Naturalmente chiederemo conto e ragione in consiglio comunale – concludono i due consiglieri – per quello che abbiamo visto e chiederemo delle relazioni tecniche all’ufficio.”

