Giarratana. Oggi si svolge la secolare fiera di S.Bartolomeo .

Questa mattina , nell’ambito dei festeggiamenti del patrono San Bartolomeo Apostolo, si svolge la Secolare Fiera di San Bartolomeo, promozione di prodotti tipici locali, vendita di prodotti agricoli e per l’allevamento, che per tutti rimane la tradizionale “ a fera ro patrono”, la fiera del Patrono. La manifestazione si svolge in contrada Mandrevecchie dalle 6 del mattino sino a mezzogiorno. Istituita con un regio decreto del Regno delle Due Sicilie agli inizi del XIX secolo, la fiera di San Bartolomeo a Giarratana è uno degli eventi più datati, forse il più antico, che si occupa di zootecnia in provincia di Ragusa.

Salva