Giovedì sera, a causa della strada resa viscida dalla pioggia, si sono contrate frontalmente due utilitarie in Via Nazionale a Modica. I due conducenti, rispettivamente un uomo e una giovane donna, sono stati trasportati dal 118 al Pronto Soccorso. Entrambi hanno riportato prognosi di 10 giorni. Sul posto la polizia locale per i rilievi. L’arteria, che collega in quartiere Sacro Cuore col centro cittadino, è stata chiusa al transito in entrambi i sensi.

