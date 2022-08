Monterosso Almo, domenica la prima edizione del Sicily Fest

Domenica prossima se terra il secondo evento dell’estate monterossana: il Sicily Fest.

La prima edizione del Sicily Fest avrà infatti come protagonista la nostra musica tradizionale. Si esibiranno con la loro musica gli Amerillo, il cantastorie Peppino Castello ed i Tavernieri. La manifestazione si svolgerà in una location suggestiva creata per l’occasione al quartiere Matrice in piazza S. Antonio. Per l’occasione sarà possibile apprezzare, oltre che la bellezza della piazza, anche una mostra fotografica su Monterosso Almo.

Si invitano tutti i partecipanti a portare degli strumenti musicali per essere protagonisti della serata assieme agli artisti.

