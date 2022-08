A Pozzallo il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto,

Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, accompagnato dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Giancarlo Russo e dal Capo del Terzo Reparto del Comando Generale Contrammiraglio Giuseppe Aulicino, ha incontrato il personale militare e civile della Capitaneria di porto di Pozzallo, guidata dal Comandante Capitano di Fregata Donato Zito.

“Torno qui con grande piacere – ha affermato l’Ammiraglio Carlone rivolgendosi all’equipaggio pozzallese schierato – in una realtà territoriale che so essere particolarmente articolata, in un lembo del Paese idealmente proiettato in un più ampi scenari marittimi. Una realtà funzionale, come funzionale è il vostro impegno, grazie al quale potremo crescere assieme, per migliorare, nel quotidiano, il nostro servizio alla collettività.”

La visita è proseguita con l’incontro con il Sindaco del Comune di Pozzallo Dott. Roberto Ammatuna che ha sottolineato la sinergia avuta con il Comando della Capitaneria nelle varie tematiche affrontate riguardanti la struttura portuale e le sue grandi potenzialità.

