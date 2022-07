Rifiuti a Modica. Terranova: “È il momento di dire basta”

Un “basta” deciso e anche duro, ma collettivo. “Non si possono più aspettare i tempi lunghi rispetto ad un problema che da contingente e transitorio è diventato strutturale e vera e propria emergenza – dice il segretario della Camera del Lavoro di Modica, Salvatore Terranova -. Si può ancora attendere che inizi la rimozione delle montagne di immondizia collocate in tutte strade, nei quartieri, come se nulla avessimo di fronte? Si può ancora vivere nell’indecorosa condizioni di un città, come Modica, dove a volte si ha la impressione di stare dentro una pattumiera e che al suo interno sembra dispiegarsi la vita di tutti i giorni? Siamo al cospetto di un dramma che non potrà avere- purtroppo – una soluzione a breve, ci troviamo a dover affrontare la disintegrazione di un sistema, all’origine dannoso e mal funzionante, che doveva, prima o poi, arrivare al capolinea, e che ora vi è giunto. E poiché quando occorre rifondare o rimodellare un sistema che ha fatto il suo tempo, ci vuole altro tempo e volontà che, tra l’altro, ancora non vediamo, si va avanti con piccoli e minimali accorgimenti per cercare di lenire il dramma di intere città dominate dalla spazzatura. Purtroppo stentano a prendere piede anche queste ultime, prova ne è che Modica, come pensiamo anche altre città, è diventata una città invivibile sia nel suo nucleo centrale che in periferia.

I cittadini – prosegue il sindacalista – devono dare un loro punto di vista su ciò che sarà il prossimo futuro, se rassegnarsi ad una città sormortanta da queste superfetazioni fetide o adoperarsi per contribuire, tutti, alla risoluzione del problema. La questione dello smaltimento dei rifiuti è un problema assoluto, come il problema dell’inquinamento, del cambiamento climatico e altro. Per questo sarà sempre più necessario che noi cittadini avviamo il contesto per una seria elaborazioni circa il modello più indicato per la gestione dei rifiuti, chiedendo anche una revisione dell’assetto normativo di riferimento. Dovrà prendere sempre più importanza un nuovo modello di gestione dei rifiuti, perché pervicacemente ostinarsi a mantenere quello di cui oggi ne piangiamo le conseguenze, sarebbe da stolti.

A Modica ci sembra sia il tempo per mettere in piedi una mobilitazione dei cittadini proprio su questa problematica, una mobilitazione che vuole essere un basta, ma anche ritagliarsi un ruolo proposito rispetto a ciò che ci aspetterà negli anni a venire se ce ne staremo a casa rassegnati”.

La Camera del Lavoro avvierà un’iniziativa di costruzione di questa mobilitazione, nella speranza, intanto, che gli interventi da effettuarsi per rimuovere le montagne di immondizia inizino da subito.

