25 settembre 2022…l’opinione di Rita Faletti

Il futuro del paese, che con sprezzo del pericolo e del ridicolo, alcuni partiti hanno deciso di sottrarre alle cure di un premier che tutto il mono ci invidiava, è appeso a quello che accadrà dopo quella data e al senso di responsabilità e alla lungimiranza di coloro che vinceranno le elezioni. Prima ancora, al buonsenso degli elettori e alla capacità di discriminare con senso critico e l’esperienza maturata negli ultimi quattro anni, tra venditori di tappeti, politici di provata competenza e parolai. Sarà l’agenda Draghi, ossatura dell’azione politica condotta dall’ex premier nei 18 mesi di governo, la faglia tra i traditori che hanno liquidato il governo e i suoi sostenitori. Si andrà alle urne senza che i partiti avranno avuto il tempo per preparare programmi (il cosa il come il quanto) che prescindano da quella agenda, da cui discostarsi o a cui aderire. E’ dai rispettivi programmi che emergeranno le linee politiche e da cui si capiranno le ragioni del voto di sfiducia di una parte del Parlamento che non ha avuto l’onestà intellettuale e il coraggio di motivare le ragioni di quella scelta davanti al paese. “Sono i scittadini ad avergi ghiesto di non votare la fiduscia”. Il populismo divampa nelle parole di Conte. Se questo è il senso di responsabilità di un capo politico nonché ex premier, stiamo freschi! Epperò, ora ci aspettiamo che siano i cittadini stessi a dettare il programma del Movimento direttamente a Conte. Giuseppi si è cacciato in un cul de sac e chissà se piroette, salti in avanti e salti indietro, affermazioni e smentite lo salveranno. Intanto, Letta, e con lui Franceschini e Guerini, dicono “Mai più” con chi ha fatto cadere il governo. Sgomenti, i Cinque stelle temono di non prendere nemmeno un collegio uninominale in Sicilia dove la macchina delle primarie è già in moto e Conte si lamenta delle “dichiarazioni arroganti del Pd”. Pd che non ha ritirato i suoi. Tra speranza e rassegnazione, Conte si augura un ripensamento “Quando nel Pd sbolliranno” e, contemporaneamente, deve risolvere il problema impellente del terzo mandato, sul quale Grillo è irremovibile. Il suicidio grillino è l’ultimo atto di una tragicommedia che lascerà strascichi, ma potrebbe anche risolversi in una resurrezione prossima, proprio ad opera di chi dice “mai più”. I democratici, con l’alibi che tutte le opinioni vanno ascoltate e prese in considerazione, sono percepiti come un partito ondivago, sul quale è difficile fare affidamento. Orlando e la pacca sulla spalla a Licheri (M5s) dopo l’intervento in Senato, Luigi Zanda, che lascia aperto uno spiraglio, l’area tailandese di Bettini, grande amico di Conte, sono particolari che pesano. Intransigente, come è sempre stata, Base riformista del ministro della Difesa Guerini, che si è sempre opposto all’abbraccio con i grillini, intransigente, oggi, Letta, la cui fermezza è condivisa. Ma domani? La quinta colonna all’interno del partito legittima il punto di domanda. Diversa la situazione nel campo opposto. Le contestazioni a Salvini da parte di governatori sindaci amministratori e cittadini si sono miracolosamente dileguate. Il partito è, per molti leghisti, una sorta di religione e le stupidaggini del capo non scompongono più di tanto chi sa amministrare e mantiene con la base uno stretto rapporto basato sulle cose da fare. Votare con il Rosatellum costringe a compattarsi. Il fantasma delle destre si è materializzato. Meloni, Salvini e Berlusconi sono appassionatamente assieme, ma pieni di problemi fin sopra i capelli, che esploderanno il giorno dopo le elezioni vittoriose. La rivalità tra Meloni e Salvini continuerà benché il leader della Lega sembri rassegnato a rinunciare alla leadership, come si capisce dal manifesto elettorale che ritrae il faccione di Salvini in primo piano, con alle spalle un barcone carico di migranti e sotto la scritta: torna la sicurezza torna il coraggio. Sembra venuto fuori da un cassetto di volantini propagandistici del 2018. Il segretario rivuole il ministero degli Interni e promette lo scostamento di bilancio e la pace fiscale. Meloni vuole la leadership e Berlusconi? Botulino e trapianto del bulbo pilifero sono la spia che la pacificazione con il tempo che scorre inclemente e le ferite delle molte battaglie non è ancora avvenuta. Cosa promette il leader di FI per ritornare al Senato da cui era stato espulso? Un milione di alberi (Draghi ne aveva preventivati 6 di milioni) e mille euro di pensione minima. Non ha considerato che l’Italia andrebbe immediatamente in default. Mariastella Gelmini, a “In Onda”, ha parlato dell’appiattimento di Forza Italia sulle posizioni della Lega, dei suoi tentativi di convincere Berlusconi a correggere la sbandata populista e sovranista, di non abbandonare gli ideali liberali, europeisti e atlantisti su cui il partito è nato, ha ricordato la vivace discussione avuta con Berlusconi sulle armi da inviare in Ucraina. Già allora, il vecchio leader stava facendo i calcoli. Intanto, Gelmini ha lasciato FI, seguita da Brunetta, Cangini e Carfagna, mentre altri dieci parlamentari azzurri sono sul punto di dire addio al partito. Tra i due schieramenti, si va delineando un centro composito. Tanti nomi : Calenda, leader di Azione, irriducibilmente e fieramente anti grillino, sta dando vita a una lista unica per un fronte repubblicano che aggreghi le forze democratiche e europeiste, con il preciso intento di offrire finalmente una casa ai moderati che non si riconoscono nei vecchi partiti. La formula si ispira all’agenda Draghi. Aderiscono molti sindaci, tra cui Sala a Milano e Gori a Bergamo. Le parole d’ordine sono: riforme, riforme, riforme e no bonus. Luigi Di Maio, con Insieme per il futuro, è parte di questo centro in costruzione in cui non può mancare Renzi. Il leader di Italia Viva ha sintetizzato: “Il Pd dovrà decidere se essere davvero un partito desideroso di interpretare l’agenda Draghi o se vorrà essere un partito desideroso di seguire la linea di Biancaneve e i sette nani”.

