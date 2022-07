E’ deceduta Carla Cassola, compagna dell’attore Andrea Tidona

E’ deceduta Carla Cassola, attrice e regista, compagna dell’attore modicano Andrea Tidona.

Nativa di Taormina, 75 anni, molto attiva in teatro, al cinema era nota per le partecipazioni a film di registi quali Tinto Brass, Franco Brusati, Liliana Cavani, Antonio Rezza e per aver interpretato alcuni film horror italiani come La casa nel tempo nel 1989, Demonia nel 1990, entrambi diretti da Lucio Fulci, e La setta di Michele Soavi del 1991. Nel 1993 ha vinto il Nastro d’argento per il miglior doppiaggio femminile per il film Orlando in cui doppiava Tilda Swinton.

Ad Andrea Tidona l’abbraccio della ns. redazione.

