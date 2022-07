Modica, danni e furti in aziende agricole. Uccisi animali

Nella settimana appena trascorsa si sono verificati molteplici furti e danneggiamenti sul territorio modicano e nei comuni confinanti.

In particolare un accanimento si è registrato lungo le consorziale Busita – Santa Rosalia e Martorina, territorio di Modica.

Nella notte di giovedì diverse aziende agricole, lungo la Busita Carranzonza, sono state prese di mir da individui che hanno arrecato ingenti danni a cose ed animali.

In una di queste aziende hanno stordito ed ucciso a bastonate sette maiali di circa 70/80 kg, lasciandone uno sul luogo del misfatto ( vedi foto )..

Nelle altre hanno asportato beni e piccole attrezzature agricole, riposte nei garage e nelle stalle adiacenti.

In un caseificio aziendale si sono portati via ben 60 kg di tuma fresca.

La situazione insostenibile, che si protrae da tempo, ha indotto una raccolta firme da presentare in breve lasso di tempo alla Prefettura ed agli organi di Polizia.

Sono state altresì segnalate vetture sospette, con loschi individui a bordo.

