Santa Croce calcio. Arriva il preparatore dei portieri Scollo

Manca poco alla ripresa delle attività agonistiche, perché esattamente fra una settimana il Santa Croce calcio di mister Gaetano Lucenti si radunerà e da lunedì 1 agosto inizierà a lavorare allo stadio Kennedy. Nel frattempo il direttore generale Nunzio Calogero è impegnato a contattare e ingaggiare i giocatori che andranno a formare la nuova rosa, per consentire a mister Lucenti di iniziare con un gruppo discreto di giocatori. Il consiglio direttivo della società, intanto, ha deciso di fare partire la campagna socio sostenitore denominata “il cigno nel cuore” e sono stati in tanti, fra semplici tifosi e attività commerciali, ad aderire a questa iniziativa. Con la card di socio sostenitore, oltre a dare un contributo economico alla società, si ha diritto a delle agevolazioni nelle varie attività commerciali che aderiscono all’iniziativa dell’UPD Santa Croce, così da ricambiare le convenienze fra chi acquisisce il contributo e chi lo dona. Sul fronte squadra la società e il direttore generale Calogero tengono un cautelare riserbo, ad oggi le uniche certezze ufficiali sono legate allo staff tecnico al quale si è aggiunto il nuovo preparatore dei portieri che sarà mister Saro Scollo il quale andrà ad unirsi a mister Farruggio e mister Zarrella per completare lo staff tecnico agli ordini di mister Lucenti. Di certo la prossima squadra che andrà ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza, sarà composta da parecchi volti nuovi e da qualche ritorno gradito, ma, a giorni si saprà qualcosa in più e prima dell’inizio della preparazione saranno svelati tutti i nuovi acquisti e le riconferme. Intanto a giorni potrebbero anche esserci delle novità sostanziali con l’inizio di un progetto importante per quanto concerne la scuola calcio ed il settore giovanile.

“Stiamo lavorando a trecento sessanta gradi. – dice Nunzio Calogero – Da un lato siamo impegnati a costruire la nuova squadra che affronterà la stagione, dall’altro vogliamo creare un qualcosa di bello, riportando il settore giovanile in società. Lavoriamo per costruire un qualcosa che in provincia e nell’intero panorama calcistico regionale possano invidiarci, vale a dire, una struttura organizzativa che lavori in più fronti. Tutto questo può nascere solo se si lavora in sinergia e le condizioni a Santa Croce ci sono tutte. La certezza è che il nuovo percorso intrapreso dalla società è soltanto all’inizio e sarà un percorso che vedrà sempre Santa Croce e l’intera comunità al centro del progetto. In questo momento bisogna lavorare intensamente per cercare di organizzare la struttura, nelle prossime settimane ufficializzeremo tutti i dettagli del nostro progetto. Sul fronte prima squadra, invece, stiamo cercando di formare una squadra che possa affrontare al meglio questo difficile campionato. Abbiamo già bloccato dei giocatori di spessore, ma, dobbiamo ancora decidere con il mister su alcuni profili che potrebbero esserci utili. Non dobbiamo avere fretta e soprattutto, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia perché il mercato chiude a settembre e in così tante settimane gli scenari potrebbero essere sconvolti e rivoltati”.

Salva