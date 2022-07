Il Modica Calcio conferma Betta e presenta lo staff tecnico

Lunedi 25 luglio inizia la nuova avventura del Modica Calcio 2022-2023. I calciatori si raduneranno agli ordini del tecnico Giancarlo Betta presso il Centro Sportivo Airone, messo a disposizione dal presidente Mattia Pitino, dove svolgeranno l’intera preparazione estiva. “Abbiamo scelto di rimanere a Modica per un duplice motivo – commenta il Direttore Generale Pino Rigoli – per far vivere ai nostri giocatori la Città di Modica e, viceversa, per permettere ai modicani di vivere la loro squadra”. Rigoli ha parlato di questo e di tanto altro presentando questa mattina in conferenza stampa lo staff tecnico che supporterà l’allenatore capace di riportare il Modica nel massimo torneo regionale. “Era logico ripartire da Betta perché l’anno scorso ha accettato il nostro progetto con grande entusiasmo e ci ha ripagati con i risultati. Non solo quelli maturati sul campo ma anche per aver contribuito alla crescita di tanti nostri calciatori”. “L’anno scorso abbiamo posto le basi per il futuro – ha commentato il tecnico rossoblù – visto che le nostre ambizioni sono altissime. Sarà stimolante competere con le grandi piazze al via di un torneo che l’anno scorso ha toccato il livello più basso mentre quest’anno il mercato molto vivo ci fa capire come sarà tutta un’altra storia. Conferma ne è il fatto che molti giocatori di serie D stanno scendendo di categoria”. Il suo vice è una scommessa della società, un giovane modicano che si è già fatto apprezzare per il lavoro svolto nel settore giovanile, Ciccio Di Rosa: “Motivazioni altissime, vogliamo cominciare a vincere il campionato già da lunedì con l’inizio della preparazione. Per me, da modicano, è un orgoglio doppio far parte di questo staff”. Walter Bocchieri si occuperà della parte fisica sotto la supervisione del tecnico “Ho conosciuto questo ambiente da avversario quando ero a Canicattini e quindi non ho avuto nessun dubbio quando sono stato chiamato”. Ad occuparsi dei portieri sarà un grande ritorno apprezzato da tutto l’ambiente modicano, quel Roberto La Malfa già vincitore della Promozione, dell’Eccellenza e della serie D vestendo la casacca rossoblù. Il Team Manager sarà per il secondo anno consecutivo Fernando Caristia mentre ad occuparsi dei muscoli dei rossoblù saranno Davide La Terra e Angelo Vaccaro.

Capitolo riconferme. Il Direttore Rigoli ed il Presidente Rizza hanno annunciato i sei calciatori che continueranno a difendere i colori del Modica. Sono il capitano Vindigni, l’infinito Pellegrino, Butera, Falla, Agodirin e Incatasciato che si giocherà con il nuovo arrivato Di Carlo il posto da N.1. Il mercato non è però ancora finito. Alla corte di Betta arriveranno almeno un altro attaccante e due centrocampisti di spessore. Insomma i tifosi possono continuare a sognare.

Salva