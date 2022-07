Mobilità sostenibile. A Modica da oggi 100 bike-sharing

Cento bike-sharing a Modica per favorire la mobilità sostenibile. Da oggi anche la città della Contea mette a disposizione le bici a pedalata, assistita grazie ad un provvedimento del Comando di Polizia Locale che ha affidato in via sperimentale il progetto all’azienda ELERENT. La determina del Responsabile del Settore VIII autorizza lo svolgimento del servizio di micro-mobilità elettrica temporaneo a carattere sperimentale della durata non superiore a un anno con n. 100 e-bikes.

“Con l’iniziativa – spiega il Comandante Rosario Cannizzaro – vogliamo promuovere una mobilità alternativa complementare a quella tradizionale, con condizioni d’accesso più facili ai mezzi di trasporto sostenibili, permettendo di testare questa soluzione in sicurezza e affidandosi alla competenza di un player attivo anche in altre città. L’iniziativa, dunque, ha l’obiettivo di favorire sempre più la mobilità sostenibile e sensibilizzare le persone sulla sua importanza”.

Sono 21 le postazioni individuate (che non saranno libere), per evitare disagi alla viabilità e ai cittadini. Per questo, di concerto con la Polizia Locale, sono state create delle apposite aree di sosta, che ogni utente registrato avrà possibilità di vedere attraverso l’APP di utilizzo Elerent.

MODICA CENTRO

Piazzale Falcone Borsellino – Piazza Matteotti – Piazza Monumento (Corso Umberto) – Corso Umberto 167 (Strada Campailla) – Largo Innocenzo Pluchino;

MODICA ALTA

Piazza Consolo, Corso Regina Elena, Piazza Gesù (Santa Maria del Gesù);

MODICA SORDA

Piazza Diritti dell’Infanzia, Piazza Libertà, Via S.Cuore, Corso Sandro Pertini, Via della Costituzione (Galleria Solaria), Via della Costituzione (Ottica Spoto), Via della Costituzione (Vanella 106);

MARINA DI MODICA

Piazza Mediterraneo, Piazza Donatello, Via del Laghetto/Via Taormina, Scogliera nei pressi Camping di Vita Vera;

MAGANUCO

Piazza S.Chiara, Via Genova.

“Il servizio di mobilità elettrica in Sharing – dice il responsabile Elerent – vuole essere d’aiuto agli utenti per evitare di pagare multe salatissime o perdere tempo nella ricerca di un parcheggio. Vogliamo invogliare la gente a non usare il mezzo per fare 2 km, ma incentivare gli spostamenti elettrici ed abbassare l’inquinamento”.

Sarà attivo un coupon di benvenuto a tutti i cittadini per l’avvio del servizio e per fare provare il nuovo servizio a tutti, in modo gratuito.

Salva