India. Draupadi Murmu eletta nuovo presidente

Circa 4.800 parlamentari hanno eletto in India il nuovo Capo di stato, dopo il conteggio dei voti espressi dai membri del Lok Sabha (Camera bassa), del Rajya Sabha (Camera alta) e dalle assemblee regionali. La Murmu, succede al presidente uscente Ram Nath Kovind, dopo aver raggiunto il 50 per cento dei voti totali. La 64enne Murmu, è stata sostenuta dall’Indian People’s Party (Bharatiya Janata Party -BJP), che detiene la maggioranza dei seggi in Parlamento. “Estendo la mia sincera gratitudine a tutti i miei fratelli e sorelle dell’India che mi hanno sostenuto”, ha detto la neo presidente dopo aver appreso il risultato del voto. Da parte sua, il presidente uscente Ram Nath Kovind si è detto sicuro che il suo successore “sarà un presidente eccezionale che guiderà e rafforzerà il processo di sviluppo dell’India”. Draupadi Murmu è la prima donna di origine tribale a diventare presidente dell’India e la seconda donna a guidare la nazione, dopo Pratibha Devisingh Patil che aveva vinto le elezioni nel 2007. La neo presidente è stata governatore dello stato del Jharkhand nel 2015 e nel 2021 e appartiene alla comunità etnica Shanthal, nello stato orientale dell’Odisha.

Salva