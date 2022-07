“Prendere o lasciare”…l’opinione di Rita Faletti

Calendario di luglio 2022: un cerchietto rosso evidenzia il 20, mercoledì 20 luglio, data dell’intervento di Mario Draghi alle Camere dopo le annunciate dimissioni di giovedì scorso. Inutile chiedersi cosa dirà il premier che ieri era in Algeria per garantire al nostro paese le forniture di gas per l’inverno. In base agli accordi firmati con quel paese, che sarà il nostro primo fornitore di gas, potremo contare su un ulteriore aumento di 4 miliardi di metri cubi già dalla prossima settimana e con il potenziamento delle infrastrutture fare arrivare la materia prima anche ai paesi del Nord Europa. L’impegno del governo italiano e di Draghi, in prima fila su temi importanti tra cui l’approvvigionamento energetico e il fermo sostegno all’Ucraina, spiega il crescente pressing nazionale e internazionale perché il premier rimanga a Palazzo Chigi. I partiti della maggioranza sono in fermento: Salvini e Berlusconi si oppongono a un governo con i Cinque stelle, troppo incompetenti e inaffidabili (non Giorgetti per il quale la presenza di Draghi a palazzo Chigi è fondamentale), mentre Letta non ha perso la speranza che il Movimento voti la fiducia. Un malaugurato ritorno di fiamma che ricorda quanto disse nel gennaio 2021: “Il Pd ha una sola parola ed esprime un solo nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento. Quello di Giuseppe Conte”. Nel paese, sono trasversali gli inviti a Draghi a continuare: Confindustria, Ance, Federacciai, aziende grandi e piccole, economisti, professionisti, associazioni di categoria, sindacalisti, una grossa fetta di cittadini e mille sindaci che hanno firmato una petizione perché Draghi continui. E’ quanto ribadiscono anche von der Leyen, Macron e Scholz. In casa grillina è subbuglio: l’assemblea nazionale convocata da Conte tre giorni fa è diventata permanente. Ognuno dà la sua versione sulla situazione di impasse ed è alla ricerca di una soluzione alla propria crisi personale. Un numero imprecisato di parlamentari governisti è pronto a staccarsi dal movimento e votare la fiducia a Draghi, l’ala dura giustifica la sua posizione ritenendo il premier responsabile della fine della legislatura per via di quei nove punti sui quali Conte ha chiesto risposte “concrete”. Da che pulpito! L’uomo ribattezzato dai suoi “frattanto” e “salvo intese” per l’abilità dilatoria, che ha istanze urgenti (i nove punti) ma che non pretende risposte urgenti (entro fine luglio), sfida un premier che “con gli ultimatum non lavora” e non intende vivacchiare; l’uomo che cambia opinione in continuazione perché non ne ha nessuna, pretende di misurarsi con chi ha una visione e un progetto; chi ama le sfilate da rockstar in mezzo alla gente lancia il guanto della sfida alla sobrietà, alla sintesi, alla riflessione in solitudine; chi voleva “ridare dignità alla politica” la copre di vergogna con il cinismo di un piano avventato per un ritorno quanto mai incerto dei consensi del passato, mettendo a repentaglio il futuro di un paese. Culture diverse, antitetiche e inconciliabili. Di Maio, secondo i contiani il “traditore”, è il più tranchant dei critici dell’ex premier. Il ministro ha accusato Conte di attentato alla stabilità e sicurezza economica del paese e di aver ricevuto l’endorsement dall’ambasciatore russo a Roma sulla bozza di risoluzione che indicava la linea italiana sull’Ucraina. Matteo Renzi, nei confronti del quale gli italiani hanno un debito di riconoscenza per averli liberati prima da chi aspirava ai “pieni poteri”, poi dall’autoproclamatosi avvocato del popolo, tratteggia con l’immancabile verve lo scenario politico presente e abbozza qualche previsione sul futuro. Per cominciare, definisce Draghi uno statista che ha idee e Conte uno stagista che pensa ai sondaggi non alle idee. Finirà che Raggi e Di Battista gli faranno le scarpe. Sul campo largo del Pd con i Cinque stelle è netto: è un campo allagato. L’alleanza con i grillini è una disgrazia perché i grillini sono un danno permanente alla società italiana e, con sua grande gioia, finiranno polverizzati, un po’ di qua un po’ di là. Se fossero stati al governo, oggi al Nazareno ci sarebbe Rocco Casalino a dettare le regole. In quanto a Draghi, dovrebbe rimanere, e nel suo discorso alle Camere, porre le proprie condizioni e dire cosa vuole fare. Prendere o lasciare.

