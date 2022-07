Spazio verde di Ragusa intitolato a Falcone e Borsellino

Un’area a verde sarà intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 30 anni dai terribili attentati del 1992. L’iniziativa è stata proposta dalla professoressa Concetta Petrolito, al sindaco di Ragusa Peppe Cassì, all’assessore al verde e sviluppo di comunità Giovanni Iacono e al consulente delegato per le politiche giovanili Simone Di Grandi.

A seguito di sopralluoghi, si è deciso di dedicare un’area di circa 15.000 mq in via Alberto Sordi/via Australia, a fianco di un asilo nido per la cui realizzazione si è presentato progetto di finanziamento con il PNRR.

L’idea, unitamente all’intitolazione, è che lo spazio a verde sia luogo vivo, dedicato annualmente a momenti di aggregazione all’aperto ed eventi culturali sul tema della legalità attraverso il coinvolgimento delle scuole e dei mondi vitali della città.

Saranno piantumati alberi, prevalentemente querce da sughero, e l’area sarà attrezzata con la realizzazione di spazi dedicati al bookcrossing.

“Abbiamo voluto dare oggi l’informazione, – dichiara l’assessore al Verde Pubblico e Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono – simbolicamente nel giorno del ricordo di Paolo Borsellino e della scorta, trucidamente uccisi nella strage di via D’Amelio a Palermo. La destinazione del luogo a verde vuole essere un messaggio di vita, di contrasto a tutte le mafie, di determinazione dell’intera comunità a difesa e sostegno della legalità”.

Salva