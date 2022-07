Non hanno retto il caldo afoso ed hanno sfondato il cassone del camion sul quale viaggiavano. Episodio dai contorni quasi grotteschi quello accaduto domenica sulla Siracusa-Ragusa-Gela all’altezza dello svincolo per Ispica, quando alcuni cavalli trasportati nel cassone di un autocarro hanno sfondato la parete in lamiera e sono finiti in strada invadendo la carreggiata.

Sul posto s la Polstrada, mentre gli addetti al trasporto dei cavalli sono riusciti a recuperare i quattro animali “bizzarri”.

