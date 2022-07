L’attività dell’Anffas Onlus Ragusa si sposta al mare

Le iniziative estive dell’Anffas onlus Ragusa si sono spostate al mare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12,30, le attività si tengono al Boga, ex Baja, al lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa. Una sorta di succursale della sede cittadina per la stagione più calda che consente a tutti i ragazzi di potere vivere questa fase dell’estate a contatto con la sabbia e con l’acqua del mare. “Grazie ai nostri collaboratori – dice la direttrice Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – riusciamo a proseguire l’attività in maniera differente dal solito. I nostri laboratori, per il momento, sono sospesi o, meglio, assumono una forma differente essendosi trasferiti al mare. E sono caratterizzati, soprattutto, dalla presenza di giochi di socializzazione, da modi speciali di stare assieme. Voglio evidenziare che quello estivo, con il nostro trasferimento a mare, è un momento molto atteso dai nostri ragazzi che vogliono vivere questa esperienza in maniera intensa. Per noi tutti, è davvero un gran bel divertimento e siamo, di fatto, una grande famiglia che vive queste giornate di villeggiatura con assoluto trasporto. E’ l’obiettivo che ci siamo prefissati e che riusciamo ad attuare con la sensibilità di tutti i nostri operatori che come sempre ci assistono nel compimento di questo straordinario percorso”.

