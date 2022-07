Scoglitti, FDI: “Comune crea discarica abusiva nell’area camper

Nell’area parcheggio che si trova alle spalle del Pte di Scoglitti, adibita prima come zona camperistica, l’amministrazione ha abbancato una serie di rifiuti, scarti di lavorazione e materiale potenzialmente pericoloso con tanto di chiodi sporgenti e arrugginiti. Questa mattina i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, con la coordinatrice cittadina Monia Cannata, hanno effettuato un sopralluogo denunciando la bomba ecologica creata dall’amministrazione Aiello.

“Una discarica abusiva in pieno centro abitato – dicono Vinciguerra, Zorzi, Sallemi, Scuderi e Cannata – creata da chi, invece, dovrebbe bonificare il territorio e tutelare la salute dei cittadini. L’area, per altro, è facilmente accessibile a chiunque e infatti si stanno già accumulando sacchi di rifiuti di ogni genere. Senza contare il pericolo per i bambini che potrebbero entrarvi. Si tratta di un’area ove vi sono anche dei canestri che sono stati praticamente “sepolti” dai rifiuti”.

“Potrebbe essere un’area dedicata ai bambini e allo sport – continuano gli esponenti di FdI – e invece è diventata, grazie ad Aiello, una discarica putrida e maleodorante. E’ gravissimo che il Comune abbia abbancato qui i rifiuti, specie in un momento così delicato. La stessa amministrazione che chiede da un mese di non esporre il secco è quella che invece getta i rifiuti ovunque in barba ad ogni tutela sanitaria e macchiando l’immagine di Scoglitti. E’ questo l’esempio che Aiello e compagnia danno ai cittadini? Questa vicenda sarà portata all’attenzione degli organi competenti per approfondire le responsabilità e chiediamo sin da subito la rimozione e la bonifica di questo obbrobrio”.

