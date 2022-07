Il promettente portiere Lumia firma con il Ragusa calcio

Il portiere Giuseppe Lumia, classe 2004, la scorsa stagione al Biancavilla in D, è stato ingaggiato dal Ragusa calcio per difendere la porta azzurra. Cresciuto tra le file delle giovanili del Catania, Lumia è un estremo difensore che in prospettiva potrà fornire molte soddisfazioni e, non a caso, è stato scelto dallo staff tecnico per crescere attraverso un progetto specifico. “Sono pronto – dice la nuova aquila azzurra – a sfruttare questa nuova avventura. Volevo ringraziare in primis il procuratore Daniele Sorintano per la pazienza che ha dimostrato di avere nei miei confronti e, naturalmente, la società azzurra per essersi messa a disposizione nel farmi crescere ulteriormente. Naturalmente, voglio farlo sul campo, mi metto da subito a disposizione del mister, per fornire il mio contributo per la piena riuscita del progetto azzurro che ho trovato molto interessante”. Alla firma di Lumia, erano presenti i vicepresidenti Emanuele e Leonardo Carnazza, con il direttore marketing Antonio Licitra. “Lumia – sottolineano i dirigenti azzurri – ha le carte in regola per diventare un numero uno nel suo ruolo. Siamo convinti che ci darà quel sostegno di cui abbiamo bisogno in questo contesto e ci farà ottenere quelle soddisfazioni che tutti auspichiamo dopo avere investito sul suo percorso di crescita”.

