Lunedì incontro tra Confcommercio e giunta comunale di Pozzallo

Il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, accompagnato da una delegazione della sezione di Pozzallo, incontrerà lunedì mattino, 18 luglio, a palazzo di Città, il sindaco, Roberto Ammatuna, e i componenti della nuova Giunta municipale. “Sarà l’occasione – affermano da Confcommercio Pozzallo – per affrontare tematiche di ampio respiro quale quella legata alle dinamiche dell’accoglienza e l’altra concernente la valorizzazione del porto, con la possibilità di fare arrivare le navi da crociera come ulteriore stimolo per lo sviluppo delle presenze sul territorio. Inoltre, ci si confronterà sulla questione riguardante le buone pratiche per lo sviluppo, i distretti commerciali, la governance dell’organizzazione sindacale, l’accordo con l’Anci e i Comuni sulla rigenerazione urbana e naturalmente le Zes”. L’appuntamento a palazzo La Pira è fissato per le 9,30.

