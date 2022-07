Calcio. Il Santa Croce prende forma con Zarrella e Farruggio

Con la conferma di mister Gaetano Lucenti comincia a prendere forma il nuovo Santa Croce che andrà ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza. Il tecnico ragusano ha voluto nuovamente al suo staff e la società lo ha accontentato riconfermando i tecnici Rosario Farruggio e Luigi Zarrella che già nella scorsa stagione affiancavano Lucenti. Il tecnico, insieme, al suo staff hanno concordato l’inizio della preparazione che avverrà lunedì 1 agosto e si svolgerà sul green dello stadio “Kennedy”. Intanto il dg Calogero seguendo le direttive di Lucenti è in continuo lavoro per cercare quegli elementi adatti al gioco del trainer biancazzurro. Molte le trattative sul tavolo, ma, nessuna indiscrezione finora sui nuovi giocatori che indosseranno la casacca del Cigno. Il dg Calogero sta sondando diverse fisonomie di giocatori e sicuramente ci sarà da rifondare l’intera rosa, visto e considerato che ci saranno pochissime riconferme. Ne sapremo di più certamente nei prossimi giorni quando Calogero e il segretario Paolo Fazio ratificheranno gli accordi giuà sicuri. Intanto prosegue la ricostruzione della società e dopo l’ingresso dei nuovi soci, a breve partirà la campagna “Socio Sostenitore” rivolto a tutti gli appassionati e tifosi del glorioso “Cigno”.

“Stiamo cercando di fare le cose con parsimonia – commenta il dirigente Marco Messina – Vogliamo creare una dirigenza forte e che possa scrivere una pagina importante per questa società. Intanto voglio comunicare ai nostri sostenitori che abbiamo ratificato l’iscrizione per il prossimo campionato di Eccellenza, quindi, saremo ufficialmente ai nastri di partenza. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e per questo motivo a breve partirà la campagna “Socio Sostenitore” rivolto a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questa gloriosa società. Sono convinto che avremo un buon riscontro fra i singoli tifosi e le varie aziende di Santa Croce, perché voglio ricordare che questa società è un bene di tutta la comunità. Per quanto riguarda la nuova squadra che andrà a disputare la stagione che sta per iniziare, non voglio mettere bocca, perché ci sono persone qualificate a svolgere questo compito. Voglio però anticipare una notizia ed è quella che il nuovo Santa Croce non sarà una squadra blanda, ma sarà composta prima da uomini e poi da giocatori. Per questo motivo voglio spronare tutti i nostri simpatizzanti a starci vicino e seguire orgogliosamente i nostri colori”.

