Comiso. Scambio multiregionale di Movi-Menti in Sicilia

Manca ormai poco al campo estivo multiregionale di “Viaggin-Mente”, che si terrà in Sicilia, a Comiso, dal 24 al 31 luglio 2022.

L’iniziativa si inserisce nelle molteplici attività del progetto “Movi-Menti”, finanziato dalla Fondazione “Con i bambini” attraverso il fondo di contrasto alle povertà educative.

Dopo la bellissima esperienza in Valle d’Aosta nell’estate del 2021, anche quest’anno saranno coinvolti 50 ragazzi/e dagli 11 ai 13 anni provenienti dalle scuole medie di cinque regioni italiane. Siciliani, Valdostani, Piemontesi, Liguri e Campani saranno impegnati in attività educative, escursioni, sport acquatici, laboratori scientifici, attività sportive, ma soprattutto vivranno un’esperienza di socializzazione e di autonomia che potrà sostenerli nel loro percorso di maturazione e di crescita personale.

La cura dell’organizzazione è affidata alla Cooperativa L’Arca di Modica che insieme alla Fondazione Val di Noto ha portato avanti per la Sicilia le molteplici attività proposte fra Modica e Scicli.

Si sono da poco conclusi i “pre-campi” in tutte le cinque regioni. I dieci ragazzi di ogni regione che parteciperanno a Viaggin-Mente hanno vissuto insieme due giorni dedicati alla conoscenza reciproca, alla collaborazione, al gioco; ed hanno riflettuto sulle aspettative, sui timori, sui desideri legati all’imminente viaggio che li vedrà protagonisti.

Brosso, in Piemonte; Saint Barthelémy, in Valle d’Aosta; Santa Margherita Ligure in Liguria; Sapri, in Campania; Modica in Sicilia. Sono stati questi i luoghi in cui i ragazzi si sono incontrati e hanno dato il via a “Viaggin–Mente” 2022.

La cabina di regia nazionale di Movi-Menti ha fortemente sostenuto la realizzazione di questa opportunità, che è stata valorizzata dalla partecipazione in ogni regione di due educatori siciliani.

I ragazzi hanno risposto molto positivamente alle attività e agli stimoli proposti, e gli educatori hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio i ragazzi e confrontarsi fra di loro.

Il campo in Sicilia coincide con l’ultimo grande appuntamento che concluderà di fatto i tre anni previsti dal progetto.

“In questi anni “Movi-Menti” è stato una preziosa risorsa in tutti i territori in cui si sono organizzate le attività. Il campo multiregionale, però, rappresenta di certo l’opportunità più arricchente. Non soltanto per i ragazzi, che speriamo vivano un’esperienza significativa e importante; ma anche per gli educatori, che già l’anno scorso hanno sperimentato una contaminazione di approcci e stili educativi che si sono integrati e arricchiti a vicenda” commenta Graziano Assenza, referente del progetto Movi-Menti in Sicilia.

Viaggin-Mente, infatti, rappresenta la sintesi di tre anni di lavoro durante i quali i tanti partner hanno organizzato centinaia di attività, iniziative, laboratori, formazioni, incontri per genitori, educatori e ragazzi lavorando sui temi del progetto (promozione e accesso alle attività STEAM, allo sport, alle strategie di problem solving collaborativo) e nelle quali operatori e referenti di oltre 50 soggetti, tra cooperative, fondazioni di comunità e associazioni, hanno scambiato metodologie, approcci educativi e didattici, dando vita ad una ampia rete e a una vera e propria disseminazione a livello nazionale. L’eredità che il progetto Movi-menti lascerà alle regioni partner sarà di fatto proprio un patrimonio di approcci e metodologie educative e didattiche nuove e condivise..