Il Modica Calcio fa sul serio. Presi due argentini

Continua il lavoro sul mercato del responsabile dell’area tecnica del Modica Calcio, Pino Rigoli, ed arrivano altri due giocatori, dopo Micoli, dallo Jonica di Santa Teresa Riva. Chiuso l’accordo in queste ore, con i difensori Mauricio Aquino, 31 anni, e Sasha Giorgetti, 28 anni, entrambi argentini di Monte Maiz, vicino Cordoba, ed entrambi arrivati nel 2020 in Sicilia. Carriera per molti tratti sovrapponibile dei due, sino all’approdo in Italia e nel calcio siciliano. Aquino, ha giocato nell’Atletico Belgrano sino al 2009, poi nell’Atletico Lambert, Indipendente Oliva, nel Mendoza e, dal 2020 al 2022 nello Jonica; nell’ultima stagione di Eccellenza, per Aquino 32 presenze e 5 reti, bottino davvero niente male per un difensore Sasha Giorgetti, ha cominciato la sua carriera nell’Atletico Lambert 12 anni fa, prima di passare al Belgrano e poi Deportivo Cruz del Sur, Difensor de Salto e ancora il Lambert, ultima squadra del suo Paese prima di arrivare a Santa Teresa Riva 2 anni fa, insieme ad Aquino. Per lui, la scorsa stagione di Eccellenza, 4 gol… che per un centrale di difesa, piede destro, è score di pregio

