Avimecc Volley Modica. Firrincieli completa il roster per la prossima stagione

L’Avimecc Volley Modica completa il suo roster 2022/2023 con un’altra conferma dalla scorsa stagione. Gianni Firrincieli è infatti, a tutti gli effetti, uno dei giocatori a disposizione di Giancarlo D’Amico.

Il ragazzo è arrivato lo scorso anno per portare in squadra esperienza e maturità, una guida tecnica per tutti i giovani che componevano il gruppo. In questa stagione sarà ancora una figura di riferimento per i più piccoli e una soluzione in più per il mister.

Proprio Firrincieli parla della sua permanenza in squadra: “Ammetto che prima di accettare avevo un conflitto tra cuore e mente. Ero pronto a smettere e chiudere qui la mia carriera ma il cuore mi ha spinto a continuare. Ho quindi subito, quindi, risposto alla chiamata della società”.

Sulla stagione trascorsa: “Ad inizio anno ero parecchio spaesato, mi sentivo come un pesce fuor d’acqua, ma grazie all’aiuto del mister e dei compagni questa sensazione è svanita. Mi sono divertito tantissimo e sono anche migliorato tecnicamente, cosa che non mi aspettavo alla mia età”

Passando alla prossima stagione: “Spero di migliorare ancora e continuare a divertirmi con nuovi e vecchi compagni. Ora non vedo l’ora di iniziare perchè questa squadra è davvero una famiglia e quindi un posto dove ti senti a casa”.

Salva