Dimissioni Gurrieri. M5s Ragusa, dispiace ma non sorprende

Dispiace, ma di certo non sorprende, la scelta del consigliere comunale Giovanni Gurrieri. Anche perché, in questi mesi, avevamo intuito, nei fatti e nelle parole, il malessere del consigliere Gurrieri nei confronti del progetto di cui era parte fino a ieri, anche se non avevamo affatto colto che i problemi fossero collegati a questioni nazionali e regionali sulle quali, ci permettiamo di ricordare a noi stessi in primis, e di conseguenza al consigliere Gurrieri, è opportuna una visione d’insieme per una analisi serena e scevra da personalismi che rappresentano, da sempre, la cifra distintiva sia del nostro progetto, a livello locale, che a livello nazionale e regionale”.

E’ quanto afferma il capogruppo di M5s, Sergio Firrincieli, a nome di tutto il gruppo. “L’analisi di Gurrieri, infatti, di cui prendiamo atto ma che, ovviamente, non condividiamo per nulla – continua Firrincieli – è facilmente confutabile in ogni punto, ma ci asteniamo dal farlo semplicemente perché ai cittadini interessa zero. Da parte nostra, ringraziamo il consigliere Gurrieri per l’impegno profuso finora, gli auguriamo le migliori fortune, certi che possa esprimere al meglio le sue qualità, nel progetto che intenderà perseguire. Noi, continueremo ad impegnarci al servizio della nostra comunità, secondo quei principi e quei valori del Movimento Cinque Stelle, che l’attuale fase, guidata dal presidente Giuseppe Conte, incarna al meglio nell’ottica di quel cambiamento e quella crescita che rappresentano la forza del nostro percorso”.

