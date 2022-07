Ragusa Calcio. Resta in azzurro anche il portiere Busà

Un’altra conferma per il Ragusa calcio. Ha firmato per restare in azzurro il portiere Antonio Busà, classe 2002, 180 centimetri, che già durante la scorsa stagione, pur essendo arrivato all’inizio di dicembre, ha dato prova delle proprie capacità. La sua conferma, dunque, è da leggere nell’ottica di una valorizzazione dei “gioielli di famiglia” che la società azzurra sta portando avanti per disputare al meglio il prossimo campionato di Serie D. “Sono contento ed orgoglioso – dichiara Busà – di fare parte della famiglia delle aquile azzurre anche per quest’anno. Quando mi è stato chiesto di restare, non ho esitato neanche un attimo e ho subito sposato il progetto sapendo che troverò uno staff tecnico di altissimo livello ed una società forte e ben organizzata. Tra l’altro, ho già iniziato ad allenarmi per farmi trovare in forma in vista dell’inizio della preparazione. Sono carico e pronto a dare il massimo”. Presenti al momento della stipula dell’intesa, il vicepresidente Emanuele Carnazza, il direttore generale Alessio Puma e il dirigente azzurro Gianni Borrometi. “Busà, tra l’altro ex di Potenza, Siracusa e Paternò – spiegano – è un portiere che ha ampiamente dimostrato, durante la scorsa stagione, le proprie qualità. Siamo certi che avrà ancora molto da dire e per tutti noi è una scommessa visto e considerato che ci confronteremo con un campionato molto impegnativo come la Serie D. Siamo certi che Antonio non tradirà le attese e darà piena dimostrazione di tutto il gran bene che si dice di lui”.

