Anche Confcooperative territoriale Ragusa promuove Restart, la Business plan competition regionale voluta da Confcooperative Sicilia e Federazione Siciliana Bcc dedicata a chi vuole migliorare la propria terra facendo impresa. I numerosi finanziamenti a sostegno delle nuove imprese e dell’imprenditorialità giovanile rappresentano una formidabile opportunità per chi vuole prendere parte attiva al cambiamento dell’isola. Ecco perché Confcooperative invita a contribuire gli imprenditori allo sviluppo del tessuto socioeconomico e delle mille vocazioni della Sicilia. Restart, che ha preso il via ieri, è in pratica una sfida tra aspiranti imprenditori o neoimprenditori con una valida e ben strutturata idea di business. Fino al 3 ottobre sarà possibile candidare il proprio progetto e concorrere alla vittoria dei premi in denaro messi in palio, fino a 14.000 euro, e dei servizi di accompagnamento per l’avvio o l’accelerazione della relativa impresa.

Come funziona Restart competition? Basta compilare i campi richiesti nel modulo di iscrizione. Le candidature dovranno mostrare i caratteri della fattibilità e della sostenibilità ed essere improntate ai valori dell’innovazione, della partecipazione e della coesione sociale. Dovranno esprimere soluzioni concrete e realizzabili rispetto alle innumerevoli sfide del nostro tempo, quali ad esempio: cura della persona ed innovazione nei servizi connessi; cura dell’ambiente; città vivibili e sostenibili; green energy; agricoltura sostenibile; turismo accessibile e sostenibile; valorizzazione e riappropriazione dei beni pubblici e dei beni confiscati; processi di rigenerazione urbana; riduzione delle disuguaglianze. Le migliori proposte di business saranno selezionate per la Pitch-Battle di ottobre, l’evento dal vivo nel quale i finalisti si confronteranno davanti ad una giuria di esperti che sceglierà i tre vincitori.

Restart Competition è rivolta a laureandi, laureati, aspiranti imprenditori o giovani startupper residenti in Sicilia; professionisti; cooperative e imprese sociali localizzate in Sicilia che siano costituite e attive da non oltre due anni. È ammessa la partecipazione in forma individuale o in gruppo. “Stiamo affrontando – sottolinea il presidente territoriale di Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – una questione di basilare importanza, rispetto a cui la nostra organizzazione è voluta scendere in prima linea. Stiamo parlando di un argomento rilevante che in un momento così di transizione fa assumere a questa iniziativa di Confcooperative una valenza significativa con il precipuo obiettivo di dare una mano. La nostra organizzazione si scopre, come sempre, al passo con i tempi e cerca di spingere con riferimento alle innovazioni. E’ un’ulteriore scommessa con la consapevolezza che soltanto se si riuscirà a ottenere la giusta determinazione anche nell’ideare imprese che possano sviluppare un business più all’avanguardia degli altri si riuscirà a raggiungere il traguardo auspicato. Noi siamo pronti, ora tocca agli imprenditori farci pervenire le loro idee”.

Salva