Il Ragusa calcio ingaggia il terzino destro classe 2004 Napoli

Ancora un affondo nel mondo delle giovani leve per il Ragusa calcio che, dalla Primavera del Catania, ha prelevato il promettente terzino destro Michael Napoli. Catanese, classe 2004, 176 centimetri, Napoli era già da tempo sul taccuino del direttore sportivo Santo Palma che lo ha individuato come uno dei nuovi giocatori più interessanti da fare esordire nel prossimo campionato di Serie D.

“Ho giocato per quattro anni con il Catania, nelle giovanili – sottolinea Napoli – e, adesso, la prima esperienza con una squadra Senior. Innanzitutto, voglio ringraziare la società per avermi selezionato sapendo che stanno allestendo un progetto importante e di prospettiva per il quale spero di potere dare appieno il mio contributo. E, poi, ringrazio i miei procuratori Salvo Coppola e Danilo Calì per avermi dato questa importante possibilità. Sappiamo che il campionato sarà durissimo e competitivo. Ma il Ragusa intende ritagliarsi il proprio spazio”. Alla firma erano presenti i vicepresidenti azzurri Leonardo ed Emanuele Carnazza con il dirigente Gianni Borrometi. “Un altro elemento – affermano – che arricchisce la batteria dei nostri giovani. Sappiamo quanto questo sia importante per affrontare nella maniera più adeguata la Serie D. Noi ci stiamo attrezzando con le pedine che riteniamo tra le più interessanti sulla piazza”.

Salva